Дизайнера одежды Putin Team наградили за заслуги перед Свердловской областью

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин, чья компания Shishkin uniform atelier создала коллекцию одежды Putin Team, награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития» региона. Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на портале правовой информации.
Напомним, господин Шишикин представил линию спортивной одежды Putin Team в 2019 году. Коллекция разработана при поддержке Минпромторга РФ. В нее входят футболки, толстовки, кепки, куртки, рюкзаки. Всего более 100 моделей. Предполагалось, что бренд будет востребован за рубежом.