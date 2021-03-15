Губернатор Ставрополья отправил в отставку краевое правительство

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утром 15 марта на рабочей планерке отправил правительство региона в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Ранее, 12 марта, зампред правительства Александр Золотарев был задержан по подозрению во взяточничестве.

«Все пока продолжают работать с приставками и. о.»,— написал он. Также губернатор отметил, что новый состав регионального правительства будет утвержден только после того, как в отношении каждого кандидата будет проведена антикоррупционная проверка. Господин Владимиров отметил, что задержание заместителя председателя является экстраординарной ситуацией, которая требует решительных действий. «Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди»,— написал губернатор.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в пятницу стало известно о задержании заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Правоохранители подозревают его в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господин Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя. Следствие считает, что он намеревался скрыться. Суд избрал Александру Золотареву меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее о деле Александра Золотарева читайте в материале “Ъ”: «В Ставропольском чиновнике заподозрили взяточника».

Наталья Шинкарева