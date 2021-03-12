Зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева задержали по подозрению во взяточничестве

Сегодня, 12 марта, в аэропорту Ставрополя был задержан Александр Золотарев, заместитель председателя правительства Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следствие полагает, что господин Золотарев пытался скрыться.

Согласно данным следствия, сумма взяток, полученных заместителем председателя в разные годы составила более 63 млн руб. По данным следствия, в декабре 2017 года чиновник вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку в 2,5 млн руб. от представителя организации за покровительство при реализации государственного контракта, а именно строительства нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Кроме того, в 2018 году подозреваемый вместе с Алексеем Когарлыцким получили от представителя того же юридического лица взятку в размере более 15,5 млн руб. За эти деньги они планировали обеспечить компании покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в столице Ставрополья. Также по версии следствия, в 2019 году господа Золотарев и Когарлыцкий повторно получили взятку в 45 млн руб. от представителя той же фирмы, обещав покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

«В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого расследуется семь уголовных дел, которые возбуждены по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Наталья Шинкарева