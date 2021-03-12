12 марта, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева задержали по подозрению во взяточничестве

Сегодня, 12 марта, в аэропорту Ставрополя был задержан Александр Золотарев, заместитель председателя правительства Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следствие полагает, что господин Золотарев пытался скрыться.

Согласно данным следствия, сумма взяток, полученных заместителем председателя в разные годы составила более 63 млн руб. По данным следствия, в декабре 2017 года чиновник вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку в 2,5 млн руб. от представителя организации за покровительство при реализации государственного контракта, а именно строительства нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Кроме того, в 2018 году подозреваемый вместе с Алексеем Когарлыцким получили от представителя того же юридического лица взятку в размере более 15,5 млн руб. За эти деньги они планировали обеспечить компании покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в столице Ставрополья. Также по версии следствия, в 2019 году господа Золотарев и Когарлыцкий повторно получили взятку в 45 млн руб. от представителя той же фирмы, обещав покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

«В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого расследуется семь уголовных дел, которые возбуждены по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя