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Петербург возглавил рейтинг Рособрнадзора по качеству образования

Петербург лидирует в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования с 92,1 баллом. На втором месте с минимальным отрывом Москва — 92.

Как заявил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко, в рейтинге качественного образования лучшие показатели у Петербурга, Москвы, Ленинградской (77,1), Калининградской (76,5), Ярославской областей (75,2).

Наиболее низкие рейтинги у Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики. Как поясняет ТАСС, рейтинг отражает положение региона по нескольким критериям качества образования по результатам обучения школьников, практико-ориентированности образования и управления системой школьного образования.

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