Правительство Ставрополья отправлено в отставку после ареста зампреда

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил в отставку правительство региона. Ранее по подозрению во взяточничестве был задержан заместитель председателя правительства Александр Золотарев. Новый состав кабмина будет объявлен после антикоррупционной проверки.

«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками "и. о."»,— написал господин Владимиров в Instagram. Он уточнил, что решение о составе нового правительства примет «только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами».

Глава региона назвал ситуацию с задержанием господина Золотарева экстраординарной и требующей решительных действий. «Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди»,— написал он.

Александра Золотарева задержали 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Он подозревается в получении с 2017 года взяток на сумму 63 млн руб. за покровительство при реализации госконтрактов на строительство больниц. Суд арестовал его на два месяца.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «В ставропольском чиновнике заподозрили взяточника».