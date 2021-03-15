«Юнипро» начала пусконаладочные испытания третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Компания «Юнипро» приступила к пусконаладочным испытаниям третьего энергоблока Березовской ГРЭС на 800 МВт. Энергоблок после пятилетнего ремонта вновь начал вырабатывать электроэнергию, сообщает «Ъ».

По данным Минэнерго, 12 марта проводились плановые шестичасовые испытания. По итогам испытаний ремонтно-восстановительные работы на объекте продолжены. В «Системном операторе» сообщили, что после завершения всех работ на блоке до конца марта объект может быть аттестован с 1 апреля. После запуска энергоблок начнет получать повышенные платежи по договорам на поставку мощности (ДПМ), сообщает «Ъ».

Третий энергоблок Березовской ГРЭС построен «Юнипро» по программе договоров поставки мощности. Он начал работу в конце 2015 года, но был остановлен в феврале 2016 года. Запуск объекта откладывался несколько раз. Инвестиции в строительство составляли 42,5 млрд руб., ремонтные работы оцениваются в 47 млрд руб.

Анна Егорова