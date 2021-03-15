Промышленное производство Китая в январе-феврале выросло на 35% за год

Промышленное производство в Китае за срок с января по февраль 2021 года выросло на 35,1% по сравнению с январем-февралем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Рост по сравнению с декабрем минувшего года составил 7,3%.

Продажи в ретейле в Китае выросли на 33,8% по сравнению с январем-февралем 2020 года и на 4,6% по сравнению с декабрем. В январе-феврале прошлого года, в первые месяцы распространения коронавируса, показатель снижался на 20,5% за год.

Согласно ранее опубликованным данным китайской таможни, экспорт за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, до $468,8 млрд. Таможенное управление КНР связывало резкий рост в том числе с эффектом низкой базы.

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