Налоговый вычет за спорт предложили распространить на детей

Законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за траты на физкультурно-оздоровительные услуги ко второму чтению будет содержать положение, по которому предлагается дать право получать вычет за несовершеннолетних детей, сообщил один из авторов поправки, депутат Госдумы по бюджетам и налогам от «Единой России» Валерий Скруг.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей»,— сказал господин Скруг «Парламентской газете». Издание отмечает, что налоговый вычет можно получить в том числе за подопечных и усыновленных детей.

Президент России Владимир Путин поручал проработать возможность налогового вычета за расходы на спорт еще в 2018 году. В ноябре 2020 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о налоговом вычете за спорт. Согласно одобренному в первом чтении законопроекту, вычет по НДФЛ предлагается рассчитывать по размеру фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период. Список физкультурно-оздоровительных услуг, с которых можно делать вычет, должно утвердить правительство. Средства предлагается выплачивать в том случае, если организация, оказывающая услуги, признана Минспортом физкультурно-оздоровительной.