Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, говорится в сообщении Кремля. Не уточняется, проходили они отдельно с представителями двух стран или совместно. Утверждается, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян позитивно оценили работу российских миротворцев.

«11 и 12 марта Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной»,— говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что лидеры Азербайджана и Армении «дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента».

Стороны обсудили разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Кремль утверждает, что «в этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран».

Конфликт Азербайджана и Армении в Карабахе обострился осенью 2020 года. Для прекращения военных действий 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали трехстороннее соглашение, согласно которому Азербайджану перешла часть территорий, Россия ввела в регион миротворцев.

О восстановлении Карабаха — в материале “Ъ” «Миротворцы путей сообщения».