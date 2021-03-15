Сложные продукты переводят на русский

Участники финансового рынка ищут способы обелить в глазах регулятора сложные финансовые продукты, продажу которых он ограничил. Они предлагают обязать продавцов раскрывать сценарии получения дохода от инвестиций по стандартам ЕС, которые позволяют не только в цифрах оценить вероятность и доход, но и сравнить разные продукты. ЦБ инициативу рынка приветствует, но не готов отказаться от ограничений.

Как стало известно “Ъ”, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и ряд компаний намерены в ближайшие месяцы перевести на русский язык пакет документов по раскрытию информации по сложным финансовым продуктам, принятых в ЕС, и предложить его подходы для применения в РФ. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, сейчас паспорта для сложных финансовых инструментов предусмотрены внутренними стандартами саморегулируемых организаций (СРО), однако работа над тем, как именно в таких паспортах должны описываться сценарии их доходности, еще идет и «мы планируем положить в основу правил европейские правила для PRIIPs».

В 2018 году была введена новая директива ЕС для защиты клиентов, входящих в категорию розничных, через надлежащее уведомление при покупке определенных продуктов. Закон об инвестиционных продуктах розничного и страхового бизнеса (packaged retail and insurance-based investment products, PRIIPs) охватывает все инвестиции, где выплачиваемая клиенту сумма может колебаться в силу ее зависимости от справочных показателей или динамики активов, не находящихся в прямом владении розничного инвестора. Типичные примеры таких продуктов включают ряд страховых, опционы, фьючерсы, CFD, ETF и другие структурированные финансовые инструменты.

Сегодня в России разработаны паспорта финансовых продуктов (КИД), но пока они не применяются к сложным продуктам просто потому, что Банк России запретил своими рекомендациями продавать их розничным инвесторам. К тому же паспорта не описывают финансовые продукты так, чтобы инвестор мог в цифрах увидеть и сравнить различные финансовые продукты, вероятности и доход при наступлении определенного сценария.

Раскрытие сценариев по PRIIPs наглядно показывает инвестору, какой доход с определенной вероятностью он может получить, вложившись в тот или иной финансовый продукт, говорит замгендиректора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Например, согласно европейскому регулированию клиент увидит, что, купив определенный структурный продукт, он в благоприятном сценарии с вероятностью, равной 10%, может рассчитывать на, например, не менее чем 20% годовых, в умеренном варианте, что соответствует 50% вероятности,— на 8%, при неблагоприятном развитии событий в 10% случаев он получит, например, меньше 2% годовых, а в одном из ста случаев он вообще может даже потерять часть своих инвестиций. По его словам, сценарии раскрываются по принципу «net of all costs», то есть в них должны быть уже учтены все расходы. «Такой подход позволит уйти от оценки сложных финансовых продуктов как плохих,— говорит Андрей Салащенко.— Со стороны регулятора логичным было бы сделать такие сценарии обязательными для всех продавцов продуктов как один из элементов паспорта продукта, включив требования в стандарты СРО».

Между тем на прошлой неделе уже был принят в первом чтении законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов розничным инвесторам. Пока наибольшие ограничения предполагаются по продаже структурных продуктов. На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономики, Росфинмониторингу совместно с ЦБ до 30 апреля проанализировать, необходима ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка.

Банк России поддерживает инициативы, направленные на повышение информирования потребителя об особенностях и рисках тех или иных финансовых продуктов и инструментов, сообщили “Ъ” в ЦБ. Финансовая организация должна правильно доводить до граждан эту информацию и получать подтверждение, что человек понимает риски и готов их принять, а также она должна подтвердить готовность выкупить обратно продукт, проданный с нарушением правил информирования потребителя. В то же время Банк России продолжает выявлять практики некорректного предложения инвестиционных продуктов в офисах финансовых организаций, что, в свою очередь, не дает предпосылок к пересмотру предложенных изменений законодательства.

Полина Смородская