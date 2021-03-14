«Русхимальянс» и НИПИГАЗ расторгли ЕРС-контракт на завод по переработке газа в Усть-Луге

АО НИПИГАЗ (подконтрольно СИБУРу) с 12 марта остановило работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области, сообщила пресс-служба компании.

НИПИГАЗ с 2019 года выполнял функцию генпроектировщика интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. В 2020 году компания также подписала с оператором проекта «Русхимальянс» ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на строительство ГПЗ и завода по сжижению природного газа.

«Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта»,— заявили в компании. При этом компания продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге.

Генеральный директор АО «Русгаздобыча» Константин Махов заявил, что договор с новым подрядчиком строительства ГПЗ будет заключен в ближайшие несколько недель. «Решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект. Договор с новой подрядной организацией будет заключен в ближайшие несколько недель. Привлечение нового подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта»,— приводит слова господина Махова «Интерфакс».

Согласно планам, завод «Русхимальянса» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») будет выпускать 13 млн тонн СПГ в год, до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Также «Газпром» планирует в течение 20 лет ежегодно поставлять для проекта до 45 млрд кубометров газа с месторождений в Западной Сибири, из которых 18 млрд кубометров после переработки будет возвращаться обратно в трубу. Для «Газпрома» этот контракт стал крупнейшим в России.

Подробности — в материале “Ъ” «“Газпром” будет сам себе покупателем».