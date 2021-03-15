Главные анонсы 15 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Москве проведет совещание правительственной комиссии. На нем планируется обсудить низкий уровень бюджетной обеспеченности регионов Дальнего Востока.

В Государственной Думе РФ пройдет встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом. На встрече планируется обсудить тему санкционной политики. Кроме того, господин Дамс встретится со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Тверской суд Москвы рассмотрит дело Алексея Миляева. Его обвиняют в том, что он несколько раз ударил сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы.

Суд в Перми огласит приговор бывшему первому заместителю председателя правительства Пермского края--министру территориального развития региона Роману Кокшарову. Его обвиняют в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Подробнее

В Москве будет объявлен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира--2022.

В США объявят списки номинантов на премию «Оскар».