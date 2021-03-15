5G зафиксировался на оптике

Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета «ЭР-Телеком» начал тестировать новый стандарт связи 5G для оказания услуг беспроводного широкополосного доступа (БШД) корпоративным клиентам и другим операторам связи. Усиление позиции в корпоративном сегменте поможет провайдеру сохранить позиции на стагнирующем рынке домашнего интернета, считают эксперты. Но вряд ли, по их мнению, услуга заинтересует других операторов, которые уже запустили свои пилоты в 5G.

Провайдер домашнего интернета «ЭР-Телеком» запустил тестирование нового стандарта связи 5G в диапазонах 4,8–4,9 ГГц и 27 ГГц на оборудовании Nokia, рассказали “Ъ” в компании. Тестирование пройдет до конца марта более чем в 50 опытных зонах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. С помощью 5G провайдер хочет оказывать услуги корпоративным клиентам на базе сетей БШД на тех территориях страны, куда невозможно проложить кабель, уточнили в «ЭР-Телекоме». Компания также планирует создать инфраструктурного «оператора для операторов». «Сотовые компании смогут подключать базовые станции к оптико-волоконной сети, снижая затраты на строительство собственной инфраструктуры»,— пояснил директор по технической инфраструктуре провайдера Кирилл Пищальников.

Частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц для тестирования 5G «ЭР-Телеком» получил в июле 2019 года по решению Государственной комиссии по радиочастотам. Эти диапазоны тестируют и другие операторы. У МТС действуют шесть пилотных зон 5G по всей стране, в том числе в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц, отметили в пресс-службе оператора. «МегаФон» тестирует 5G в диапазоне 27 ГГц, чтобы оценить потенциальную возможность оказания услуг, в том числе в корпоративном сегменте и через ШПД, сообщили в этой компании. В «Вымпелкоме» рассказали, что уже видят интерес со стороны корпоративных заказчиков к услугам с применением 5G.

Но для массового оказания услуг операторы пока не рассматривают диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц, поскольку они значительно проигрывают в функционале так называемому золотому диапазону 3,4–3,8 ГГц, который выбран для развития 5G во многих странах. Но в России он занят спутниковой связью государственных служб безопасности, и его выделение операторам власти пока не рассматривают. «Стоимость строительства сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц будет выше, кроме того, его использование будет невозможно на приграничных территориях»,— напомнили в «Ростелекоме». «МегаФон» не рассматривает диапазон 4,8–4,99 ГГц в качестве «жизнеспособного варианта» для сетей 5G в России, отметили в компании. В Tele2 считают, что диапазон 27 ГГц можно использовать только в дополнение к диапазону 3,4–3,8 ГГц.

По итогам 2020 года, по оценке Telecom Daily, «ЭР-Телеком» стал третьим крупнейшим интернет-провайдером в России с абонентской базой 3,83 млн подключений, уступив второе место МТС (3,84 млн пользователей). Первое место занимает «Ростелеком» (12,35 млн абонентов).

Оказание услуг беспроводной широкополосной связи остается едва ли не единственной возможностью для «ЭР-Телекома» сохранить позиции на рынке, считает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. Но другие операторы, по его мнению, заинтересуются услугой, только если «ЭР-Телеком» предложит привлекательные цены или получит монополию на частотный ресурс, что маловероятно.

«ЭР-Телеком» столкнется с конкуренцией со стороны сотовых операторов за частотные разрешения на строительство коммерческих сетей в выбранных диапазонах, предупреждает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Идея организовать «оператора для операторов» кажется ему перспективной. «Строительство сетей 5G предполагает масштабные инвестиции, а операторы уже не первый год говорят, что могут построить сети совместно»,— отмечает он.

Анастасия Гаврилюк