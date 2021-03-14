Капитан клуба МХЛ «Динамо» после удара шайбы в сонную артерию остается в реанимации

Находящегося сейчас в реанимации ярославской больницы имени Соловьева 19-летнего хоккеиста из санкт-петербургской молодежной команды «Динамо» Тимура Файзутдинова, планируют перевести в московскую клинику. Об этом родственники пострадавшего спортсмена сообщили в соцсетах.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что капитан команды «Динамо» Тимур Файзутдинов попал в реанимацию из-за тяжелой травмы, полученной во время матча плей-офф МХЛ в Ярославле с молодежной командой «Локо». В спортсмена попала шайба, брошенная игроком «Локо».

Шайба попала хоккеисту в сонную артерию, рассказали родственники Тимура.

«Шайба попала в сонную артерию. На 8-ой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца»,— рассказал с соцсетях брат Тимура Файзутдинова Рамиль.

Семья хоккеиста хочет перевезти его в Москву, так как ярославские врачи впервые сталкиваются с такой травмой и у них нет специальной аппаратуры для лечения, сообщает сетевое издание 76.ru со ссылкой на мать пострадавшего Елену, которая рассказала, что у них нет претензий к врачам Соловьевской больницы Ярославля.

«Они мне сказали, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия»,— цитирует 76.ru мать Тимура Файзутдинова.

Родственники пострадавшего хоккеиста благодарят за поддержку болельщиков и спортсменов Ярославля, Санкт-Петербурга и всей страны. Множество людей написали в соцсетях комментарии со словами поддержки и пожеланиями выздоровления Тимуру Файзутдинову.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщил, что состояние Тимура Файзутдинова остается крайне тяжелым. По данным телеканала, родители спортсмена также рассматривают возможность перевозки спортсмена в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Тимур Файзутдинов играет за команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» (Санкт-Петербург) с 2016 года и провел за нее около 200 матчей.

Алла Чижова