Хоккеист из Санкт-Петербурга попал в реанимацию после матча в Ярославле

После матча в Ярославле с молодежной командой «Локо» попал в реанимацию защитник команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов, сообщается на официальной странице санкт-петербургского клуба в соцсети «Вконтакте». Тяжелую травму хоккеист получил во время матча серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из-за попадания в него шайбы. Матч в Ярославле завершился со счетом 5:1 в пользу ярославского клуба.

«Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. Нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве»,— говорится в сообщении на странице «Динамо» в соцсети.

19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов начал нынешний сезон МХЛ капитаном санкт-петербургского молодежного клуба. Он играет за команду «Динамо» с 2016 года и провел за нее около 200 матчей.

Антон Антонов