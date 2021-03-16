Инвестиционнная четверть

В 2020 году доля и количество инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга значительно выросли. В общем объеме заключенных сделок 27,6% квартир в новостройках было приобретено в инвестиционных целях, а не для проживания.

Такие данные по результатам опроса риелторских агентств и специалистов по продажам жилья приводят аналитики фонда коллективных инвестиций «Рентавед». Доля инвесторов в структуре спроса на квартиры в новостройках выросла в два-три раза относительно 2018–2019 годов. Тогда в среднем по рынку она находилась в диапазоне от 8 до 15%. Во многом благодаря активности инвесторов пик спроса на рынке новостроек города пришелся на квартиры площадью 24–35 кв. м. Небольшие студии и однушки в пешей доступности от метро, которые считаются самыми инвестиционно привлекательными, вымывались с рынка в первую очередь.

Рост числа инвестиционных покупок эксперты фонда «Рентавед» объясняют потрясениями прошлого года. На фоне сочетания пандемии, обвала рубля, законопроекта о налогах на вклады физлиц и снижения ставки ЦБ люди начали активно инвестировать в покупку квартир.

«Многие, поддавшись панике, стали инвесторами, можно сказать, случайно. Россияне, привыкшие в любой кризис переводить рубли в недвижимость, в 2020 году тотально забирали деньги с депозитов и, используя доступную ипотеку, приобретали квартиры в новостройках. Часто покупки были эмоциональными и не очень обдуманными. Люди хотели просто спасти свои сбережения, поэтому покупали квартиры в новостройках в надежде, что они вырастут в цене. О реальном уровне дохода задумывались далеко не все»,— отмечает Руслан Сухий, руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед».

Ядро инвесторов составили непрофессиональные игроки с бюджетом в 5–6 млн рублей. Однако было зафиксировано несколько крупных сделок, когда юридические лица приобретали пулы квартир в новостройках по 20–30 единиц. Они покупали объекты в новостройках, реализуемых исключительно через эскроу, что сводит риск вложения средств к минимуму. Также рост числа инвестиционных покупок квартир в новых домах обусловлен приходом на рынок Петербурга инвесторов из Москвы и регионов.

«Санкт-Петербург, который является главным туристическим городом России, центром притяжения работоспособного населения из регионов и входит в топ-3 городов страны по привлекательности вузов, ранее был серьезно недооценен. Большинство инвесторов предпочитали вкладывать средства в недвижимость у себя в городах, а те, у кого был более значительный бюджет, выбирали Москву. Столичные инвесторы также ранее ничего не рассматривали, кроме столицы и Подмосковья. Однако из-за пандемии и закрытия границ они быстро переключились на Петербург, осознав привлекательность рынка недвижимости города»,— подчеркивает господин Сухий.

Виктория Красикова