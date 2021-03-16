Милионный минимум

Минимальная сумма для приобретения студии в крупнейших городах России сегодня составляет около 1 млн рублей.

Как установила аналитическая группа портала Urbanus.ru, ценовой минимум на рынках недвижимости в крупнейших городах РФ составляет 1,05 млн рублей. Такая сумма понадобится для покупки студии площадью 20,41 кв. м в самарском проекте «Старт». К той же ценовой категории относятся студии из фондов ЖК «Скай Парк» в Ростове-на-Дону (1,1 млн рублей; 20,1 кв. м) и ЖК «Вместе» в Челябинске (1,18 млн рублей; 26,46 кв. м). «В ближайших пригородах ряда российских мегаполисов можно обнаружить и более доступное предложение. Так, в поселке Овощной Азовского района Ростовской области, которого от границы областного центра отделяют менее 7 км, базируется малоэтажный ЖК "Донская поляна". В одном из его сданных корпусов экспонируется однокомнатная квартира площадью 25,24 кв. м. Ее бюджет равен 960 тыс. рублей. Другой пример — микрорайон "Вишневая горка" в 2 км от Челябинска. Для покупки здесь студии площадью 24,45 кв. м достаточно 980 тыс. рублей»,— рассказали в Urbanus.ru.

В 11 из 15 городов с населением от 1 млн человек порог входа на рынок первичной недвижимости находится ниже отметки в 2 млн рублей. В Казани нижняя граница стоимости жилья поднята до 2,78 млн рублей (бюджет студии площадью 24,85 кв. м в ЖК «Смородина»). По этому показателю столица Татарстана уступает только Москве и в полтора раза опережает Санкт-Петербург.

В категории однокомнатных квартир наименьшие цены, по данным Urbanus.ru, зафиксированы в ЖК «Восход-2» в Тракторозаводском районе Челябинска — 1,35 млн рублей; во столько застройщик оценил объект площадью 33,71 кв. м. Почти столько же придется заплатить за квартиру площадью 36,4 кв. м в ЖК «А 21 Квартал "Бавария"» на восточной окраине Самары. Этот комплекс является частью гигантского жилого массива «Кошелев-проект», который претендует на звание крупнейшего в России. Немногим дороже — за 1,42 млн рублей — продается однокомнатный лот (26,62 кв. м) в доме № 26 из состава волгоградского ЖК «Парк Европейский». Он расположен в километре от набережной Волги.

Примечательно, что в сегменте однокомнатных квартир казанский рынок показывает даже более жесткие условия, чем московский. «Если в Москве самый дешевый лот с одной комнатой стоит 3,08 млн рублей (квартира площадью 35,2 кв. м в ЖК "Борисоглебское", Троицкий административный округ), то в Казани — 3,37 млн рублей (квартира площадью 25,72 кв. м в ЖК "Весна-2")»,— резюмируют в Urbanus.ru.

Денис Кожин