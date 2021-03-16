Комнаты снова становятся популярны

Комнаты в старом фонде Петербурга серьезно подорожали. Их стоимость сравнялась с ценой однокомнатной квартиры в спальном районе. В январе спрос на комнаты вырос почти на четверть.

«Комнаты долгое время оставались достаточно непопулярным лотом, а потому цены на них практически не менялись. При прочих равных условиях покупатели предпочитали комнатам студии в новых домах. Однако начиная с ноября-декабря 2020 года мы фиксируем резкое подорожание комнат на вторичном рынке. Особенно заметной эта тенденция стала в 2021 году. Сейчас комнаты площадью 20–25 кв. м в старом фонде в двух-четырехкомнатных квартирах стоят от 3 до 5,5 млн рублей в зависимости от локации и дома. Таким образом, стоимость квадратного метра в комнатах порой достигает цены "квадрата" в бизнес-классе на первичном рынке»,— рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская недвижимость».

Самые дешевые комнаты в многокомнатных квартирах, в бывших общежитиях подорожали на 25–27%. Например, комнаты, стоившие от 900 тыс. до 1 млн рублей, сейчас продаются за 1,2 млн рублей. Рост цен на дорогие комнаты в центре индивидуален в каждом отдельном случае.

По словам эксперта, комнаты всегда последними реагируют на повышение средних цен. В 2020 году цены на вторичном рынке выросли в пределах 28% в зависимости от типа жилья. Больше всего (на 25–28%) подорожали самые ликвидные квартиры — в домах, построенных в течение последних десяти лет. Рекордный рост стоимости квартир был зафиксирован и на первичном рынке, что заставило многих потенциальных покупателей переориентироваться на вторичку.

«Если раньше покупатели, бюджет которых серьезно ограничен, рассматривали, к примеру, однокомнатные квартиры в хрущевках или брежневках, то из-за серьезного роста цен на них (в районах, приближенных к центру города, данные квартиры стоят от 5 млн рублей) клиенты теперь смотрят комнаты. А вслед за увеличением спроса растут и цены. Предложение при этом не пополняется: выбор маленьких комнат площадью 12–15 кв. м в четырех-пятикомнатных квартирах еще есть, но больших практически не осталось. Сделки заключаются в основном в Центральном и Петроградском районах, в старых доходных домах. Это Большой проспект П. С., Зверинская улица, Таврическая улица»,— добавляет господин Дроздов.

В первом месяце 2021 года спрос на комнаты Петербурга вырос более чем на 23%. Такие цифры приводят эксперты агентства недвижимости «Доли.ру». По их данным, количество запросов на покупку комнат в Петербурге в январе 2021 года выросло на 23,13% по сравнению с декабрем 2020 года. При этом число обращений в январе 2021 года оказалось на 40,81% выше, чем в январе прошлого года. Таким образом, январь текущего года установил рекорд по количеству запросов на покупку комнат в городе с июля 2018 года.

На данный момент в Петербурге продается 2,7 тыс. комнат. Самый дешевый объект оценивается в 590 тыс. рублей. Он располагается в поселке Понтонный. При этом в стоимость включен долг за коммунальные услуги, который составляет 311 тыс. рублей. Таким образом, сама комната обойдется покупателю в 379 тыс. рублей. Самая дорогая комната Санкт-Петербурга оценивается в 6 млн рублей. Объект имеет площадь 26 кв. м и располагается в пешей доступности от станции метро «Чернышевская».

Вероника Абрамян