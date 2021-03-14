Из-за сильного ветра в Иркутске отменены народные забавы на Масленицу

Народные гуляния в рамках празднования Масленицы, в том числе сжигание чучела зимы, отменены в Иркутске в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутска.

«Скорость ветра достигает 23–25 метров в секунду. При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут»,— сообщил заммэра Виталий Барышников.

Ураганный ветер сопровождался сильной метелью. На устранение последствий разбушевавшейся стихии на улицы города вышли дежурные бригады. Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах, где ветер порвал провода. Коммунальные службы убирают с проезжей части и тротуаров упавшие ветки деревьев, дорожные знаки, баннеры.

ГУ МЧС по Иркутской области порекомендовало отказаться от обряда сжигания Масленицы на территории всего региона. По данным чрезвычайного ведомства, разведение костров было запланировано на 212 площадках. Региональное ГУ МЧС сообщило также об отключении электроснабжения в 78 населенных пунктах в превентивных целях.

Екатерина Еременко, Иркутск