Повышенное содержание марганца выявили в реке Омь

В реке Омь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации марганца. Как сообщает Обь-Иртышском УГМС, превышения в марте было зафиксировано 9 марта.

В пробе, взятой в одном километре выше устья реки, обнаружили 0,8018 мг/л вещества. Вторая проба (в районе деревни Ростовка) показала превышение в 0,8839 мг/л, что в 80 раз превышает норму.

Последний раз о превышении ПДК марганца сообщалось в начале февраля этого года. Тогда управление Роспотебнадзора по Омской области отметило, что это природное явление, а промышленных предприятий, использующих марганец в своем производстве, вдоль реки нет.

Артем Шпек