Под Новороссийском произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла

В ночь на 14 марта, около 01:15 в 24,2 км западнее Новороссийска и в 33 км юго-восточнее Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Его географические координаты: 44°36 с. ш. и 37°30 в. д. Глубина очага явления - 20км, сообщает «Монитор землетрясений».

Как сообщил в своем Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко, по данным, полученным от специалиста Геофизической службы станции, сейсмическое событие произошло в акватории Черного моря в 36 км от Анапы с эпицентром на глубине 10 км амплитудой 3,7-3,8 балла.

«В Новороссийске толчки не ощущались, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Звонков от населения в ЕДДС по сейсмическому событию не поступало», - пишет градоначальник.

Дмитрий Михеенко