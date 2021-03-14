ЛНР заявила, что сбила украинский беспилотник

Военные непризнанной Луганской народной республики заявили, что сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сказал, что беспилотник корректировал огонь по поселку Молодежное.

«Для корректировки огня противник пытался применить беспилотный летательный аппарат, который… был своевременно обнаружен и в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ»,— сказал господин Филипоненко на брифинге (цитата по «Луганскому информационному центру»). По его словам, потеря беспилотника «вынудила противника прекратить стрельбу».

Полеты боевой авиации и беспилотников запрещены на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские военные заявили о шести обстрелах их позиций в Донбассе 13 марта. Утверждается, что они открывали ответный огонь.

Ситуация в Донбассе обострилась к концу 2020 года. Стороны не смогли согласовать «дорожную карту» по урегулированию конфликта. Мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала резкий рост количества нарушений режима прекращения огня.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».