Глава Центра имени Гамалеи сообщил о вакцинации «Спутником V» 7 млн человек

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививку от коронавируса «Спутник V» сделали 7 млн человек «в нашей стране и не только у нас». По последней информации, в России вакцинировались 5,3 млн человек (3,7% населения).

«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране и не только у нас»,— сказал господин Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Центра имени Гамалеи считает, что переболевшим коронавирусом нужно делать прививку при низком уровне защитных антител. По его словам, у порядка 20% переболевших не вырабатывается достаточное количество антител. Он напомнил, что «Спутник V» защищает от заражения в 91,6% случаев и в 100% защищает «от возможности госпитализации». Господин Гинцбург отметил, что вакцина одинаково эффективна для всех возрастов.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 51 стране. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.

О том, как Россия год прожила с коронавирусом,— в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».