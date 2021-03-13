Власти Москвы оставят новогодние украшения на улицах до апреля

Новогодние световые конструкции на улицах и площадях Москвы останутся до апреля, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

«Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля»,— сказал он (цитата по ТАСС).

На данный момент в столице убрали почти 1 тыс. новогодних елей и часть декоративных конструкций. После 1 апреля будут демонтированы оставшиеся арки, навесные гирлянды, световые тоннели, светящиеся шары и световые элементы на фонарях. После этого их доставят на специальные склады на хранение до следующих праздников.

По данным РБК, на празднование Нового года в условиях пандемии власти Москвы заложили всего 366,4 млн руб. При этом в 2020 году Москва потратила на подготовку города к праздникам более 914 млн, а в 2018-м — почти 972 млн руб.