В Госдуму внесен законопроект об участии 18-летних в многодневных референдумах

Законодательная дума Томской области внесла в Госдуму законопроект, которым уточняется право участия в региональных и местных референдумах россиян, которым в период многодневного голосования исполняется 18 лет. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Авторы проекта поясняют, что по закону «условия реализации права на участие в референдуме... связанные с достижением гражданами в обозначенный период времени возраста 18 лет, предусмотрены только для референдумов России». «Возможность участия определяется исходя из последнего дня голосования на соответствующих референдумах»,— говорится в пояснительной записке.

При этом условия участия граждан, которым в период голосования исполняется 18 лет, в многодневных региональных и местных референдумах не определены. Авторы инициативы предлагают распространить норму федерального закона на референдумы субъектов России и местные референдумы.