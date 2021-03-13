В Адыгее будет создан Лагонакский биосферный полигон

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона на части территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Соответствующий документ сегодня, 13 марта, был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, общая площадь биосферного полигона составит 17 264,13 га. Он будет располагаться на землях особо охраняемых природных территорий и объектов в Майкопском районе Республики Адыгея. Минприроды России надлежит подготовить и направить в установленном порядке в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ Лагонакского биосферного полигона.

Главе Адыгеи Мурату Кумпилову рекомендовано при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона на период до 2024 года обеспечить соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среди и законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях и экологической экспертизе.

Дмитрий Михеенко