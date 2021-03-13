В краснодарском микрорайоне Гидростроителей сгорел склад

Пожар произошел сегодня, 13 марта, около 13:47 по улице Невкипелова в микрорайоне Гидростроителей города Краснодара. Пожарно-спасательные подразделения были направлены к месту вызова в 13:48.

Как сообщил в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 13:57 по прибытию к месту первых пожарных было установлено, что горит складское помещение. Огонь распространился на площади 20 кв. м.

В 13:59 была объявлена локализация пожара на той же площади. В 14:15 горение было полностью ликвидировано. На тушение пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, вчера, 12 марта, произошел пожар в многоквартирном доме в Анапе. Его площадь составила 1600 кв. м. Полностью уничтожен мансардный этаж. Из горящего дома было эвакуировано 300 человек. По предварительным данным, выгорели 24 квартиры из 180. Жителей временно разместили в гостиницах.

Дмитрий Михеенко