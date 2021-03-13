Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму

Решение обеспечить проведение референдума в Крыму в 2014 году было принято, чтобы не допустить развития событий, аналогичных тем, что случились в Донбассе. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости») президент РФ Владимир Путин в преддверии седьмой годовщины присоединения полуострова к России.

После выхода этого материала «РИА Новости» аннулировало новость, указав, что цитата была дана на основе повтора кадров фильма, показанных в 2015 году. Указания о повторе в эфире телеканала от 13 марта 2021 года не было, уточнило агентство.

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма»,— рассказал президент.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. 18 марта полуостров вошел в состав РФ, на его территории были образованы два российских субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Украина и западные страны не признали проведение референдума и обвинили Россию в аннексии территории.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «К Крыму подплывают три кита».