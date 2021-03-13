Противовирусное подхватило рост

Производство лекарственных препаратов в Сибири набирает обороты. В прошлом году в округе их произведено в стоимостном объеме на 37% больше, чем годом ранее. Физический объем также вырос — на 23%. По словам экспертов, динамику обеспечила пандемия, из-за которой выросли продажи противовирусных препаратов. В числе других важных факторов роста — наращивание закупок регионами в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и процесс импортозамещения. По итогам 2021 года положительная динамика сохранится, однако взрывного роста с учетом сокращения доходов населения аналитики не прогнозируют.

В структуре денежного объема производства лекарственных препаратов в целом по России Сибирский федеральный округ по итогам 2020 года занял 8% и около 8,5% от натурального объема производства в упаковках, подсчитали в аналитической компании «Арэнси фарма». По объему производства округ находится на пятом месте в России. Всего, по данным экспертов, в 2020 году в Сибири было произведено лекарств на 42,1 млрд руб. Это на 37% больше, чем в 2019-м. Натуральный объем производства в прошлом году составил около 440 млн упаковок, что на 23% больше, чем годом ранее.

«Спрос на российском фармрынке в 2020 году определялся несколькими факторами, в частности, эпидемией коронавирусной инфекции. Она спровоцировала рост спроса, местами ажиотажный, на целый ряд препаратов, в том числе массово востребованных, таких как азитромицин, дексаметазон, парацетамол, римантадин и т.д. Производители Сибири естественно реагировали на этот тренд и активизировали выпуск отдельных наиболее востребованных позиций»,— отметил директор по развитию «Арэнси фарма» Николай Беспалов.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост рынка, эксперт называет активное наращивание закупок лекарственных препаратов регионами в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и других госпрограмм, в том числе за счет препаратов с ценой выше средних значений по России. «Естественно, ряд компаний активизировал производство соответствующей продукции, в частности, поставки наращивала компания ПАО „Фармасинтез“ (в группу входят два завода, расположенных в Сибири — в Братске и Иркутске)»,— говорит господин Беспалов.

В течение последних лет правительство России приняло ряд мер, направленных на поддержку и развитие фармацевтического производства внутри страны. «Такие преференции, как льготное налогообложение, офсетные договоры, преимущества в тендерных закупках, регистрационные поблажки, позволили придать импульс развитию отечественных фармацевтических компаний»,— считает эксперт фармрынка и глава евразийского подразделения «Босналек» Валентина Бучнева. По ее словам, 2020 год продемонстрировал особую значимость фарминдустрии, а высокий спрос дополнительно простимулировал производство. По итогам года локализованные препараты имели более высокую динамику: согласно данным DSM, 17% против 6%, подчеркивает эксперт.

Игроки разделили таблетки

В «Арэнси фарма» отметили, что отгрузки рецептурного ассортимента в Сибири в прошлом году выросли на 24% (в упаковках), безрецептурного показали увеличение на 27% (в целом по стране производство этих препаратов в прошлом году сократилось на 1,2%). По фармакотерапевтическим группам в Сибири лидировали противовирусные препараты (рост в 7,3 раза в упаковках), иммуномодуляторы (в 7,2 раза), кортикостероиды (в 6,8 раз). «Все эти группы имеют непосредственное отношение к COVID-19»,— сообщили эксперты.

Николай Беспалов в числе основных производителей лекарственных препаратов на территории Сибирского федерального округа называет компанию Renewal («ПФК Обновление») с долей от общего объема производства лекарственных препаратов в Сибири за 2020 год 42,5%. Другим крупным производителем является АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» с долей рынка 19%. ПАО «Красфарма» занимает 8%. Суммарно эти три компании производили почти 70% от натурального объема выпуска всех лекарств в Сибири в прошлом году. «В тройке игроков наиболее активно развивался Усолье-Сибирский ХФЗ — за год они увеличили отгрузки в 6,2 раза в упаковках. „ПФК Обновление“ прибавило 34%, „Красфарма“ потеряла в динамике 19%»,— рассказал Николай Беспалов.

По данным компании «Фармасинтез», в 2020 году входящий в группу завод в Иркутске выпустил лекарственных препаратов на 15% больше по сравнению с 2019 годом. Как пояснил „Ъ-Сибирь“ производитель, рост обеспечили модернизация имеющегося и приобретение нового оборудования, совершенствование технологии производства, строительство и запуск в эксплуатацию новых производственных мощностей. Кроме того, в прошлом году компания возобновила поставки ряда препаратов, отсутствовавших на рынке с 2018 года. «Возобновление выпуска позволило вывести объемы продаж на докризисный уровень, а также сократить кредиторскую задолженность компании более чем в два раза»,— сообщает производитель.

«ПФК Обновление» сообщил о приросте производства препаратов в 2020 году на 20% (в 2019 году прирост составил 10% к предыдущему году). «В 2020 году значительно возрос спрос на отдельные категории препаратов — на жаропонижающие, муколитические, противовирусные препараты, инъекционные растворы»,— рассказал директор по маркетингу новосибирской фармкомпании Renewal Денис Лубов. По его словам, в прошлом году портфель препаратов компании вырос более чем на 30%.

В надежде на динамику

Эксперты считают, что предпосылок для значительного роста фармрынка в 2021 году нет. «Однако тренд на локализацию и более высокую динамику продаж препаратов отечественного производства создает возможности для дальнейшего развития фармацевтической промышленности в регионах»,— говорит Валентина Бучнева.

В планах фармкомпании Renewal — сохранить темпы роста производства и реализации. «За счет развития продуктового портфеля, регистрации и внедрения в производство новых лекарственных форм, ранее не выпускавшихся, — мазей, линиментов, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др., — а также развития и укрепления отношений с клиентскими аптечными учреждениями по всей России»,— пояснил Денис Лубов. ПАО «Фармасинтез» намерены выпустить в 2021 году на 15–20% больше лекарственных препаратов по сравнению с 2020-м.

Российская ассоциация фармацевтического маркетинга в 2021 году прогнозирует сдержанный рост рынка на фоне роста инфляции, снижения доходов населения, перерегистрации цен на жизненно важные препараты, нестабильности работы системы маркировки лекарств и новой волны COVID-19. При этом спрос на небрендированные дженерики вырастет на 5–6% (в денежном выражении — на 15%) в ущерб популярным лекарствам-брендам, не исключают эксперты.

Лолита Белова