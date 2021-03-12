Эрдоган представил пакет экономических реформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил новый пакет экономических реформ. По его словам, главная цель руководства страны — включить Турцию в число десяти ведущих экономик мира.

«Цель пакета реформ — рост экономики с акцентом на инвестиции, производство, занятость и экспорт. Пакет экономических реформ: дорожная карта будущего развития нашей страны и мы воплотим ее в жизнь при поддержке народа»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Anadolu).

Президент Турции добавил, что среди приоритетов реформ — борьба с инфляцией, обеспечение финансовой дисциплины, снижение дефицита текущего счета, сокращение расходов. «Новый этап преобразований нацелен на обеспечение макроэкономической стабильности и структурные реформы»,— уточнил он. Глава государства добавил, что подготовка пакета преобразований была анонсирована еще в ноябре 2020 года.

Месяц ранее Реджеп Тайип Эрдоган допустил изменения и в политической жизни страны. Он заявил, что в Турции может быть принята новая конституция. В последний раз изменения конституции были приняты в 2017 году на референдуме. Согласно принятым поправкам, страна превратилась из парламентской республики в президентскую. Изменения основного закона стали самой радикальной политической реформой в стране с момента создания республики.

Об инициативе президента — в материале “Ъ” «Реджеп Эрдоган готов к обнулению конституции».