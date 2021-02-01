Эрдоган допустил разработку новой конституции Турции

В Турции может быть принята новая конституция, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. О каких изменениях может идти речь, глава государства не утончил.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию»,— сказал президент по итогам заседания правительства (цитата по Anadolu).

Глава государства добавил, что к разработке изменений основного закона можно будет перейти, если правительство договорится об этом с партиями. «Если мы достигнем консенсуса с нашим партнером по "Народному альянсу", мы сможем принять меры по новой конституции в ближайший период»,— уточнил он. Итоговый текст изменений должны будут одобрить граждане Турции.

В последний раз изменения конституции Турции были приняты в 2017 году на конституционном референдуме. Согласно принятым поправкам, страна превратилась из парламентской республики в президентскую. Глава государства получил широкие полномочия. Изменения конституции стали самой радикальной политической реформой в стране с момента создания республики.

Как изменилось политическое устройство страны — в материале “Ъ” «Конституция Турции заговорит от первого лица».