МИД Украины призвал Россию «предоставить доступ» в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме Крыма. Он призвал Россию занять неполитизированную позицию и открыть доступ в Крым.

«Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом»,— сказал господин Кулеба (цитата по LB.ua). Он также обвинил Москву в варварском обращении и разграблении объектов ЮНЕСКО в Крыму и напомнил, что Киев инициировал создание «Крымской платформы» — «нового консультационного и координационного формата».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы по правам человека.

На заседании Совета Безопасности ООН помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила ФСБ и правоохранительные органы Крыма в задержании и исчезновении людей в регионе.

Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина и большинство государств—членов ООН не признают Крым и Севастополь российскими регионами.