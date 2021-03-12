Мэру челябинского Троицка предъявили обвинение в превышении полномочий

Следственный комитет предъявил главе Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Как сообщило региональное управление СКР, следствие полагает, что в 2019 году обвиняемый инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники областных УФСБ и ГУ МВД. Обвинение Александру Виноградову предъявили, когда он прибыл по вызову в Следственный комитет, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Артур Якушко, Челябинск