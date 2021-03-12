Росавиация не видит признаков банкротства у авиакомпаний

У российских авиакомпаний нет признаков банкротства, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Ведомство наблюдает ухудшение финансово-экономической ситуации у некоторых перевозчиков, но никто пока не хочет обанкротить их.

«Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации. <...> Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем»,— сказал господин Нерадько журналистам (цитата по «Прайму»). Ведомство «не видит кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт».

По мнению главы Росавиации, все на авиационном рынке находятся в одинаковом положении и хотят совместными усилиями «выходить из этой ситуации». «Ну начнете вы банкротить авиакомпанию из-за лизинговых платежей, условно говоря. Ну хорошо, куда вы денете потом этот самолет, вот в нынешней ситуации, когда сокращаются объемы перевозок?» — объяснил руководитель ведомства.

В 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 46%, до 69,17 млн человек. Сокращение трафика в декабре составило 43%, до 5 млн пассажиров.

О падении пассажиропотока — в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».