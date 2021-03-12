Бывший глава Карелии Нелидов выйдет на свободу по УДО

Медвежьегорский районный суд Карелии удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы республики Андрея Нелидова, который отбывал наказание в виде восьми лет колонии строгого режима за взятки на общую сумму 4,6 млн руб. Об этом журналистам сообщили в суде.

Три года назад Петрозаводский городской суд Карелии приговорил бывшего главу республики и директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27,5 млн руб. Его признали виновным в том, что он при посредничестве советника Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взятки свыше 4,6 млн руб. за предоставление им беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи. Его подельник получил наказание в виде 21 года лишения свободы по совокупности приговоров. Своей вины Андрей Нелидов не признал. Он заявлял, что деньги предназначались Ивану Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея.

В конце прошлого года у Андрея Нелидова появилось право подать заявление на УДО, которым он воспользовался в феврале. Выйти на свободу он сможет после вступления решения в законную силу, то есть через десять дней.

Андрей Нелидов возглавлял Карелию с 2010 по 2012 год, а затем покинул пост по собственному желанию. После этого он работал гендиректором заповедника «Кижи».

О приговоре — в публикации “Ъ” «Ни ордена, ни свободы».

Марина Царева, Санкт-Петербург