В отношении Геннадия Байрака не возбуждалось уголовное дело

Геннадий Байрак, председатель Октябрьского районного суда Краснодара, не является фигурантом уголовного дела, мера пресечения в виде ареста или подписки о невыезде в отношении него не избиралась, спецсредства в виде наручников не применялись, сообщил собеседник “Ъ-Юг” в судебной системе региона.

В настоящее время Геннадий Байрак находится в отпуске.

Сегодня Геннадий Байрак дал пояснения квалификационной коллегии судей края. Судья разъяснил обстоятельства инцидента, который произошел 10 марта в сего служебном кабинете, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2,3 млн руб., оставленные одним из посетителей.

В отношении судей действует особый порядок возбуждения уголовного дела: согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности дает Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Такое решение в отношении Геннадия Байрака не выносилось.

Анна Перова, Краснодар