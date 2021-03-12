Финиш льготной ипотеки

Краснодарский край не попал в число регионов, где может быть продлена программа льготной ипотеки. Это, по словам главы ЦБ РФ, связано с тем, что на фоне восстановления строительного рынка в регионе был отмечен серьезный рост цен. Эксперты полагают, что прекращение господдержки ипотечного кредитования приведет к снижению сделок, и, как следствие, к кризису в строительной отрасли. Строители констатируют, что пострадают в первую очередь компании, возводящие жилье стандарткласса. Банкиры не видят особых причин для снижения выдачи ипотечных кредитов.



Краснодарский край не попал в число регионов, где планируется и дальше реализовывать государственную программу льготной ипотеки под 6,5% годовых с первоначальным взносом 15%. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в интервью газете «Известия». По ее словам, программу можно продолжать только в 24 регионах, где рынок жилья еще не восстановился. В остальных субъектах федерации льготная ипотека, как антикризисная мера, перестанет существовать с июля текущего года.

«Программа была очень эффективна, она позволила поддержать и людей в этот период, и строителей. Но — здесь наша позиция не изменилась — как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья»,— цитирует госпожу Набиуллину издание.

По мнению генерального директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, логика главы Центробанка достаточно спорная. С одной стороны, по словам эксперта, если руководствоваться принципом «разогретого рынка», то есть отмены льготной ипотеки там, где эта мера смогла сдержать негативные факторы на рынке новостроек, то, возможно, такая форма поддержки больше и не нужна, но есть и другой немаловажный фактор. В частности, на более развитых рынках, где большое число игроков, застройщиков и огромное число сделок, отмена льготной программы в середине этого года может стать спусковым крючком для начала проблем.

«Если число сделок разом сократится процентов на 30–40, это может вызвать волну если и не банкротств застройщиков, то точно ряда серьезных проблем на рынке строительства и девелопмента. Об этом почему-то Центробанк не подумал.»

«Если число сделок разом сократится процентов на 30–40, это может вызвать волну если и не банкротств застройщиков, то точно ряда серьезных проблем на рынке строительства и девелопмента. Об этом почему-то Центробанк не подумал. Я бы наоборот сказал, что в регионах, где был активный рост цен, где большие объемы строительства, где высокая конкуренция у девелоперов и большое число сделок очень важно сохранить стабильность. И программа в этих регионах должна действовать и дальше»,— говорит господин Володько.

По мнению эксперта, следует выработать единые условия для реализации программы и продлить ее дольше июля этого года на всей территории России. Можно придумать какие-нибудь ограничения или некие критерии для этой льготной программы, например по категории населения, по цене, по комнатности жилья, но программу следует оставить, считает Илья Володько. «Мне кажется, что это плохой прецедент, когда льготы появляются у нас по географическому принципу. Возможно, для снижения цены можно регулировать ее по-другому. Можно, например, снижать сумму ипотечного кредита, по которой действует льготная ставка. Если сейчас льгота действует на сумму ипотечного кредита 6 млн руб., то можно вернуться к 3–4 млн руб., и это заставит девелоперов более внимательно относиться к ценам»,— говорит господин Володько.

По данным Macon, за время действия программы льготной ипотеки цены на жилье в среднем по России выросли на 18% (в зависимости от регионов — от 13–14% до 40%). В Сочи был зафиксирован рекордный рост цен на квадратные метры — 36%, в Краснодаре — 22%.

Как отмечает генеральный директор СК «Неометрия» Надежда Барачина, льготная ипотека — эффективный инструмент, который поддержал покупательскую способность в непростое для строительного рынка время. Особенно эта поддержка, по ее словам, стала ощутима для покупателей недвижимости в объектах стандарткласса. «Прогнозируем, что после отмены льготной ипотеки летом 2021 года количество людей, которые смогут приобрести жилье в этом сегменте, сократится. А поскольку количество жилых комплексов стандарткласса в Краснодаре и крае довольно высоко, то для рынка это снижение спроса может оказаться чувствительным»,— говорит представитель строительного рынка Кубани.

По мнению бизнес-лидера банка «Открытие» в Краснодарском крае Елены Бакуменко, окончание действия госпрограммы никак не скажется на выдаче ипотечных кредитов и на ипотечном портфеле финансовой организации. «Краснодарский край всегда привлекал и будет привлекать людей из других регионов. И, принимая фундаментальное решение сюда перебраться, они вряд ли руководствуются низкими ипотечными ставками. С застройщиками банки как работали, так и продолжат работать. Это было и до появления госпрограммы и будет после нее. Главное, чтобы строительство домов не останавливалось. Но пока и предпосылок таких нет. Краснодарский край является лидером юга России по объемам возводимого жилья, и мы видим, что спрос на новостройки только растет»,— говорит госпожа Бакуменко.

«Несомненно, мы увидим снижение спроса на новостройки. Начиная с середины прошлого года мы фиксировали повышенный спрос на данный вид недвижимости, в том числе и по программе льготного кредитования. Из-за снижения ставок по депозитам многие клиенты переводили накопленные средства в натурпродукты, такие как автомобили и недвижимость»,— рассказывает директор центра ипотечного кредитования Альфа-банка в Краснодаре Светлана Каспийцева. По ее словам, повышенный спрос формировали, в том числе, и совместные программы по субсидированию процентных ставок банков с застройщиками. Учитывая, что в Альфа-банке каждая четвертая сделка проводится с иногородними жителями (либо клиенты из края, либо из другого региона), что связано с высоким уровнем цифровизации, в кредитной организации считают, что спрос на недвижимость у клиентов из других регионов снизится в меньшей степени.

Дмитрий Михеенко