Кингисеппский машиностроительный завод стал единственным поставщиком деталей двигателей «Русского Дизеля»

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) заключил с Министерством обороны РФ госконтракт на поставку комплектующих для корабельных дизельных двигателей производства ПО «Русский Дизель». Сумма контракта составила более 1 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба КМЗ. Контракт заключен на период с 2021 по 2023 год. Объем собственных инвестиций завода на модернизацию производства и увеличение станочного парка для реализации контракта составил более 340 млн рублей, рассказал руководитель проекта Александр Польщиков. «Запасные части и комплектующие производятся в полном соответствии с рабочей конструкторской документацией завода-изготовителя», — подчеркнул он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Кингисеппский машиностроительный завод» будет строить по заказу ФКУ «Речводпуть» 13 обстановочных судов.