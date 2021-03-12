Челябинский застройщик построит микрорайон в Академическом и жилой квартал в Солнечном

Челябинская группа компаний «Икар» планирует построить в Екатеринбурге жилой микрорайон в Академическом и квартал в микрорайоне Солнечный. Как рассказала “Ъ-Урал” коммерческий директор компании «Икар» Виктория Никольская, строительством в 45 квартале Академического ГК займется вместе с другим челябинским застройщиком — АО АПРИ «Флай Плэнинг».

Фото: Проектная документация

По словам госпожи Никольской, в Академическом планируется проект малоэтажной застройки не выше 4-х этажей, также в микрорайоне планируется строительство таунхаусов. В проекте есть также ряд социальных объектов — это детские сады, школы, ФОК. Объем строительства составит 284,7 тыс. кв. м (включая площадь коммерческих помещений) на 9167 человек.

Старт строительства намечен на четвертый квартал 2021 года, первую очередь (50 тыс. кв. м) планируют сдать в 2022 году. В первую очередь войдет первый детский сад и ФОК. Закончить строительство хотят к 2026 году.

Второй проект, который планирует реализовать челябинский застройщик «Икар» в Солнечном имеет рабочее название «А2».

«Мы планируем реализовывать проект многоэтажной застройки в районе улицы Лучистая. Объем строительства составит порядка 150 тыс. кв. м», — отметила госпожа Никольская.

В Солнечном появится новый квартал с домами переменной этажности 14-16 этажей на 5010 человек. В квартале «А2» планируется строительство 4-5 очередей. Площадь проектирования составляет 11,4 Га. Проектом также предусмотрено строительство детского сада на 300 мест, школы на 1200 мест и паркинга на 2,1 тыс. мест.

Отметим, что проекты презентовали главе города Алексею Орлову сегодня во время объезда Ленинского района.

Мария Игнатова