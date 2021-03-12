Стоимость приготовления блинов в Ростовской области выросла за год на 11 рублей

В честь Масленицы, которая отмечается в этом году с 8 по 14 марта, специалисты Ростовстата рассчитали стоимость приготовления блинов в Ростовской области. По их данным, стоимость набора продуктов для приготовления блинов в средних ценах февраля 2021 года составила 110,74 руб., что на 10,9 руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте органа статистики.

Для расчета был взят рецепт, по которому для готовки требуется 1 л молока, 400 г муки, три яйца, 100 г растительного масла, 75 г сахара и 5 г соли. «Из такого объема теста получится приблизительно от 30 до 50 блинов в зависимости от диаметра и толщины. Соответственно, цена одного блина варьируется от 2,21 до 3,69 руб.»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что начинка в виде варенья (100 г) увеличит цену взятой для расчета порции блинов на 25,32 руб., 105 г меда — на 42,75 руб., 60 г сгущенки — на 13,88 руб. «Для любителей блинов с маслом (30 г масла) или сметаной (200 г) на ту же порцию потребуется в среднем 126,64 руб. и 156,25 руб. соответственно»,— говорится в сообщении. Блины с мясным фаршем (500 г) будут стоить 276,14 руб., с творогом (500 г) — 279,09 руб., с красной икрой (50 г) — 341,74 руб.

Кристина Федичкина