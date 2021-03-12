Суд оставил в силе штраф Николаю Бондаренко за участие в митинге в поддержку Навального

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) не смог обжаловать штраф за участие в несанкционированном митинге 31 декабря. Ранее Фрунзенский районный суд Саратова назначил господину Бондаренко штраф 20 тыс. руб. за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

В Саратовском областном суде отметили, что Николай Бондаренко в апелляционной жалобе просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. В частности, он отметил, что материалы дела не содержат доказательств того, что депутат от КПРФ принимал участие в несанкционированном мероприятии. Господин Бондаренко отметил, что присутствовал на мероприятии не как участник, а как депутат «для проверки законности действий сотрудников полиции в случае задержания участников мероприятия».

Основанием для привлечения Николая Бондаренко к административной ответственности стали рапорты полицейских, которые подтвердили участие депутата в публичном мероприятии, что видно также и на видеозаписи.

«На ней видно, как депутат, выступая перед людьми, выражает негативное отношение к действующей власти, во время выкрикивания участниками призывов различного содержания — аплодирует. Сам Николай Бондаренко не отрицал, что в указанное время был на митинге. Его активное участие в несанкционированном мероприятии выразилось также в том, что он возглавил часть митингующих, следующую в Мирный переулок к отделению полиции № 6», — пояснили в суде.

Доводы господина Бондаренко о его участии в митинге в качестве депутата судом не приняты во внимание, так как согласно ст. 7 закона «О статусе депутата Саратовской областной думы» депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

«Изучив имеющиеся в деле доказательства, Саратовский областной суд определил постановление судьи Фрунзенского районного суда города Саратова оставить без изменения, жалобы стороны защиты — без удовлетворения», — отметили в суде.

Ъ-Средняя Волга