Охраняется не государством Российские ЧОПы и их сотрудники — в 10 графиках

11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Эта дата стала профессиональным праздником — Днем сотрудников частных охранных агентств. Сколько в России охранников, где и что они охраняют, сколько зарабатывают и другая статистика — в инфографике “Ъ”.

Первые частные сыскные и охранные структуры в стране появились в период перестройки, после подписания в 1988 году закона «О кооперации в СССР». Одним из первых было создано сыскное бюро «Алекс», которое имело статус общественной организации.

Известен случай, когда в августе 1990 года, со стоянки у редакции “Ъ” в Москве пытались угнать несколько машин. Сотрудники бюро, охранявшие редакцию, в течение 15 минут нашли и задержали угонщика.

В декабре 1991 года “Ъ” сообщал о 20 охранных фирмах в Санкт-Петербурге, которые никак не удавалось ликвидировать. Охранная деятельность не была регламентирована, на практике «охранные кооперативы» оказывали услуги в частном порядке, в соответствии с договорами.

Закон «О частной детективной и охранной деятельности в России» был опубликован и введен в действие 23 апреля 1992 года. К августу 1993 года было лицензировано 184 частных охранных предприятия, выдано 2235 лицензий частным охранникам. 18 человек, занимавшихся нелицензированной частной охраной, были привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время в России действует около 20 тыс. частных охранных служб.

По данным Минтруда на 2019 год, объем российского рынка охранных услуг оценивался в 120 млрд руб. Официально аттестованных сотрудников, имеющих лицензию, в стране 600–700 тыс. Это сопоставимо с числом полицейских в России — 746,9 тыс. и превышает число врачей в государственном секторе — 565 тыс.

В действительности охранников в России минимум вдвое больше, оценивал председатель правления Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов. В официальную статистику по ЧОПам сотрудники без лицензии не попадают.

Подавляющее большинство сотрудников охраны в России — мужчины. Женщины-охранники работают в основном на социальных и образовательных объектах.

Чаще всего частные охранные предприятия работают на торговых объектах, где занимаются непосредственно охраной и сопровождением грузов.

Примерно треть всех ЧОПов работают в четырех субъектах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Средний возраст охранных организаций — 11 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», средняя выручка ЧОПов по итогам 2019 года составила всего 33,6 млн. Лидеры отрасли зарабатывают в сотни раз больше.

“Ъ” сообщал о первом случае после принятия закона о частной охранной деятельности, когда сотрудник применил огнестрельное оружие легально. В ночь на 8 октября 1992 года охранник «Московского сыскного бюро "Алекс"», дежуривший в ночном клубе Night Flight, сделал два выстрела в воздух и два по автомобилю Mercedes 300, когда тот таранил стеклянную дверь клуба.

По данным МВД, в 2004 году российские охранники имели доступ к 120 тыс. единиц служебного оружия. Подтверждать право на его ношение и свою квалификацию нужно раз в два года. К 2019 году оружия у частных охранников стало в 1,6 раза меньше.

В феврале 1993 года стоимость часа работы офисного охранника (при средней степени риска) составляла $2–6, а в экстремальных ситуациях — в три-пять раз выше.

Сейчас большинство охранных предприятий на портале HeadHunter предлагают своим сотрудникам зарплату не более 50 тыс. руб. в месяц. Самые высокие заработки — в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России. По данным на октябрь 2020 года, показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%. На втором месте люди, занятые в сфере фармацевтики и медицины (33,6%), на третьем — работники социальной сферы (33%).

Анализ списка более 20 тыс. действующих охранных структур показал, что чаще всего в их названиях встречаются слова «Защита», «Альфа» и «Легион». Среди редких названий — «Гений», «Дантес», «СССР», «Черный аист», «Честь и достоинство», «Казачий патруль». Из названий цветов встречаются «Роза» и «Эдельвейс». До 2017 года в Москве также работала частная охранная организация «Ромашка», но затем она была ликвидирована.

Андрей Егупец, Евгений Федуненко, Евгений Козичев