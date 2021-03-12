Оба компонента вакцины от коронавируса получили более 70 тысяч нижегородцев

В Нижегородской области к 12 марта прививки от коронавируса COVID-19 получили около 120 местных жителей, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона. В том числе, оба компонента вакцины получили более 70 тыс. нижегородцев.

В регионе работают 104 пункта вакцинации на 74 медицинских учреждениях. Их список опубликован на сайте регионального минздрава.

Записаться на вакцинацию с 9 марта можно только на портале госуслуг. Все заявки, которые были ранее поданы другим способом, будут обработаны – повторно записываться не нужно.

Анастасия Еремина