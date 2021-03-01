В Краснодаре до конца года введут в эксплуатацию пять школ и пять детских садов

Строительство социальных объектов на территории муниципалитета ведется согласно графику, пять школ и пять детских садов будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Промежуточные итоги строительства обсудили на еженедельной планерке у главы администрации Краснодара Евгения Первышова.

Готовность школы на 1100 мест на улице Изобильной в настоящий момент составляет более 70%. Уже подведены все коммунальные сети, закуплена часть оборудования. Работы завершатся в июне 2021 года, в июле объект будет введен в эксплуатацию, первых учеников школа сможет принять уже 1 сентября.

Школа в поселке Знаменском готова на 60%, строительство планируется закончить 8 августа. Администрация оценивает этот объект как один из самых сложных, так как из-за сроков строительства остается мало времени на оформление документации.

Также к лету 2021 года будут достроены дополнительный корпус 300 мест на территории школы №87 школы и школы на 400 мест в микрорайоне Гидростроителей. Всего до конца года будет введено в эксплуатацию пять общеобразовательных школ.

Продолжается строительство самой большой в Краснодарском крае школы на 1875 мест, ее готовность на сегодняшний день составляет 70%. Согласно графику, школа должна быть достроена в октябре 2022 года. Однако в случае положительного решения по переносу средств на 2021 год, власти готовы достроить объект до конца текущего года.

На территории Краснодара также завершено строительство детского сада на 300 мест, объект вводится в эксплуатацию. Детский сад на 190 мест в микрорайоне Водники готов на 70%, ведутся отделочные работы, строительство планируется закончить к октябрю 2021 года. Также до конца года будет завершено возведение детского сада на 300 мест на улице Конгрессной, на 250 мест в Сосновом бору и на 250 мест в поселке Знаменский.

На начальных этапах находится строительство детсада на 80 мест и школы на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей, школы на 1550 мест в поселке Знаменский, сдача объектов запланирована на 2022 год.

Согласно отчету городской администрации, в 2020 году в Краснодаре было введено в эксплуатацию 18 детских садов и 12 школ.

Ольга Логинова