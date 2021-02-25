Финансирование строительства социальных объектов на Кубани увеличено до 42, 4 млрд рублей

Власти Краснодарского края приняли решение увеличить расходы на строительство социальных и инфраструктурных объектов в 2021 году до 42,4 млрд руб., что в полтора раза больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Сообщается, что на территории края планируется построить около ста объектов, среди которых - 15 детских садов, 33 школы, более 20 спортивных объектов, офисы врачей общей практики в селах и фельдшерско-акушерские пункты. Среди инфраструктурных проектов наиболее важными станут работы по укреплению правого берега реки Кубань и строительство трамвайной ветки на улице Московской в Краснодаре.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодраском крае на строительство социальных объектов планировалось выделить 35,2 млрд руб. В целом же расходы бюджета Краснодарского края на 2021 год были запланированы в размере 301,2 млрд руб., около 213,9 млрд руб. должна была быть направлена на социальную сферу.

Ольга Логинова