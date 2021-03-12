Совет да нелюбовь

Внутренние разногласия в ведущих американских аналитических центрах редко становятся достоянием публичности, но на днях стало известно о серьезном конфликте в Atlantic council (Атлантический совет). 22 эксперта этого института подписались под открытым письмом, в котором в резкой форме критикуется посвященная России статья двух их коллег. В спорном материале говорится, что борьба за укрепление прав человека в России и ее «демократизация» не соответствуют национальным интересам США.

О серьезном внутреннем расколе в Атлантическом совете сообщило издание Politico, перевод статьи есть на ресурсе «ИноСМИ». Журналисты обратили внимание на протестное письмо ряда сотрудников центра, опубликованное на сайте совета (доступ к ресурсу ограничен Роскомнадзором). Подписанты обращения обвинили своих коллег в ошибочной и слишком пророссийской позиции. Среди недовольных есть ряд бывших высокопоставленных американских дипломатов, ныне работающих в совете: бывший посол в России Александр Вершбоу, бывший посол в Узбекистане и на Украине Джон Хербст, бывший посол в Польше и экс-помощник госсекретаря Дэниэль Фрид.

В возмутившей экспертов статье Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза (бывшего прогнозиста Национального совета по разведке США) говорится, что Соединенные Штаты не должны уделять столько внимания защите прав человека в России.

По их мнению, «не факт, что демократизация в России послужит на благо внешнеполитическим интересам США».

«Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека,— говорится в открытом письме.— На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами и ценностями, приведенными в статье, и считаем ее неприемлемой».

Один из авторов обращения на условиях анонимности сказал журналистам, что статья Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза может «подорвать доверие к некоторым материалам, публикуемым Атлантическим советом по российскому вопросу». «Репутационный риск заключается в том, что совет будет ассоциироваться с рассуждениями, которые сводятся к тому, что мы должны дать (президенту РФ Владимиру.— “Ъ”) Путину свободу действий у него в стране, в том числе убивать политических противников и вторгаться на территорию соседей, когда он сочтет нужным».

Еще один из подписантов открытого письма высказал в беседе с журналистами опасение, что публикация Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза могла быть оплачена из средств американского миллиардера Чарльза Коха, поддерживающего Атлантический совет пожертвованиями и при этом выступающего за сокращение вмешательства США в дела других стран.

Исполнительный директор Атлантического совета Фред Кемп, однако, в интервью Politico назвал эти обвинения «возмутительными».

«Мы не принимаем никакого финансирования, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета, и нам в Вашингтоне нужны новые голоса во внешнеполитических дебатах»,— заявил он и добавил, что не считает идеальной внешнюю политику США за последние 20 лет.

Politico отмечает, что Атлантический совет не впервые оказывается в центре скандала. В 2014 году газета The New York Times сообщила, что за период с 2008 года совет получил деньги по меньшей мере от 25 стран. Так, например, украинская энергетическая компания Burisma, в чье руководство входил сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер, в 2017 году перечислила совету крупную сумму на программу по энергетической безопасности. Из сообщения Burisma следовало, что компания при помощи Атлантического совета собиралась более эффективно лоббировать свои интересы и интересы Украины в Вашингтоне. Одним из кураторов проекта выступил как раз бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Отметим, что в 2019 году Генпрокуратура РФ признала работу Атлантического совета «нежелательной» на территории России. В ведомстве сочли, что эта организация угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России. При этом экс-посол США в Москве Джон Хантсман (2017—2019 годы) был председателем совета с 2014 по 2017 год.

Елена Черненко