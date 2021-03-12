Ялтинских «Свидетелей Иеговы» обвинили в финансировании экстремизма

В Крыму задержали одного из основателей ялтинской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по подозрению в финансировании экстремистской деятельности, сообщили “Ъ” в пресс-службе СКР по РК и Севастополю.

«Деятельность "Свидетелей Иеговы" признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда России в апреле 2017 года. Несмотря на это, один из основателей ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы" совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности организации. В настоящее время он задержан в рамках уголовного дела (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). С ним и лицами из числа свидетелей проводятся следственные действия»,— уточнили в СКР.

По данным источника “Ъ”, речь идет о местном жителе Тарасе Кузько. Во время обыска силовики изъяли у него электронную технику и крупную сумму денег. Помимо этого, обыски прошли еще в десяти соседских домах подозреваемого, еще четырех человек задержали для допроса.

Напомним, весной прошлого года в Крыму приговорили к шести годам тюрьмы жителя Джанкоя Сергея Филатова за организацию местной ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Об осуждении краснодарского верующего за Zoom-богослужения читайте в материале “Ъ” «7,5 лет за веру в Иегову».

Александр Дремлюгин, Симферополь