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Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Пандемия ударила по яхтенному бизнесу

Почему аренда лодок перестала быть привлекательной

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Бизнес по аренде яхт рискует остаться без прибыли второй год подряд. Брокеры пожаловались “Ъ FM”, что до начала сезона всего несколько месяцев, а заказов почти нет. Они надеются, что отмена ковидных ограничений поможет спасти отрасль, но пока страны, куда традиционно приезжают любители арендовать яхту, только ужесточают правила. “Ъ FM” поговорил с участниками рынка и выяснил, с чем придется столкнуться путешественникам. С подробностями — Иван Якунин.


Неторопливость российских туристов можно понять: яхтенный сезон на Адриатике — это июль-август, а на Средиземном море длится и вовсе до сентября. За это время может произойти все что угодно — на курорте введут локдаун или комендантский час. К тому же, нет никаких гарантий, что сам клиент к моменту путешествия не заболеет, и поездку не придется отменять. Так что любители яхт пока осторожничают. Но гендиректор «Премиум Чартер» Мария Князева говорит, что это ошибочная стратегия — летом ценник будет выше.

«Это не потому, что сейчас все кинулись срочно как-то бронировать и рассчитывают на дисконт.

Дело в том, что чартеры, которые были оплачены, но не состоялись в прошлом году, перенесены на этот сезон, поэтому доступных для аренды яхт не так много на рынке.



А опасаться подписывать договор и делать предоплату совсем не стоит, поскольку к каждому договору подписывается дополнительное соглашение, где оговаривается возможность переноса, возврат денег в случае каких-то ковидных ограничений», — рассказала Мария Князева.

У россиян без европейского паспорта или ВНЖ в Евросоюзе не так много опций для прогулки на яхте. Можно отправиться в Грецию, но там туристов ждет двухнедельный карантин. «Аэрофлот» получил допуск на вылет в Испанию, но там пока не готовы принимать россиян — обсуждают параметры паспорта вакцинации. Из доступных яхтенных направлений традиционно популярна Хорватия. Чартерный брокер Atalanta Golden Yachts Наталия Севастова, впрочем, феномена популярности не понимает: «В Хорватии большой флот, он в хорошем состоянии, там очень много лодок, которые появились за последние годы. Но просто с точки зрения яхтинга, Хорватия достаточно ограниченная, то есть ее юг — это несколько островов, и многие яхтсмены их уже хорошо знают. Это та страна, откуда многие начинают яхтинг, в том числе и парусный, и, получается, что она достаточно избита для русского путешественника».

Отдельная эпопея — попытки добраться до зафрахтованной лодки. Традиционно яхтенные круизы начинаются в городе Пула. Если очень повезет, можно взять туда билеты всего с одной пересадкой во Франкфурте. Но в обратную сторону сервисы по поиску авибилетов предлагают добираться так: из Пулы — в Вену, оттуда — в Варшаву, там из одного аэропорта переехать в другой, вылететь в Ригу, и оттуда — в Москву. Время в пути: один день, 16 часов, пять минут. Но если это не пугает, лодки есть, в том числе премиальные, продолжает Наталия Севастова: «Каждая лодка — это индивидуальный продукт, у нее свое ценообразование, зависит от количества экипажа, ее года постройки, хорватский НДС составляет 15%, его платят сверху.

Цена на 25-метровую лодку в Хорватии будет составлять от €30 тыс. за неделю, это все включено, и доходить до €300, 400, 500 тыс., все зависит от размера лодки».



Но есть и более бюджетные направления. Например, Черногория. Правда, там до сих пор из-за COVID-19 не работают рестораны и кафе. А буквально два дня назад власти запретили передвигаться между городами на автомобиле, кроме как по работе. Значит, не получится долететь до Подгорицы через Белград, нужно искать рейс прямо в Тиват, где находится порт, а их гораздо меньше. Россия, кстати, договорилась о прямых перелетах в Черногорию, но они так и не состоялись. Зато брокеры не требуют арендовывать лодки на неделю, можно взять катер хоть на день, говорит менеджер по продажам Burevestnik Montenegro Дмитрий Лярский: «Есть дневные чартеры с 10.00 где-то до 18.00, до заката. Цена очень сильно зависит и от количества человек, и от размера яхты. Снять катер на день будет стоить где-то от €300 до €800, топливо оплачивается отдельно. Если же говорить, например, о трехдневном путешествии на семью из трех человек, такое путешествие обойдется примерно в €1,5 тыс. в сутки».

Участники рынка, кстати, настаивают, что прогулки на яхтах — это самый безопасный вид туризма. Небольшая компания сможет изолироваться на лодке и несколько дней вообще не контактировать с внешним миром. А если и высаживаться на берег, то на незаселенных островах. Это, кажется, понимает и министерство туризма Таиланда. Там для путешественников действует двухнедельный карантин, но его разрешили провести на борту.

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