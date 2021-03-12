ФСБ сообщила о пресечении деятельности подпольных оружейников в 28 регионах

ФСБ совместно с МВД, СКР и Росгвардией провела спецоперацию против подпольных оружейников. В ходе операции была пресечена деятельность 37 мастерских в 28 регионах России, а также изъята 251 единица огнестрельного оружия. К преступлению было причастно 72 человека, сообщает ФСБ. Об их правовом статусе и возбуждении дел не сообщается.

«Пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту»,— сообщается на сайте ФСБ.

В числе изъятого оружия ФСБ называет авиационный пулемет ШКАС, автоматы АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У, пистолеты Glock и Beretta, пистолеты-пулеметы, револьверы, винтовки и карабины. Помимо огнестрельного оружия был изъят 21 артиллерийский боеприпас, 80 кг взрывчатых веществ, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов и 46 глушителей.

По адресам людей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия, проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает ФСБ.