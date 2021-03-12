Superjob: почти две трети жителей Краснодара хотят стать чиновниками

В Краснодаре 63% жителей хотели бы стать чиновниками. По этому показателю краевой центр занимает первое место среди российских городов-миллионников, говорится в исследовании сервиса Superjob.

В тройку лидеров по привлекательности карьеры госслужащего также входят Ростов-на-Дону (57%) и Красноярск (56%). Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани (26%), Уфы и Новосибирска (по 32%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%.

В среднем по России стать чиновниками хотели бы 37% респондентов, 44% против работы на государственной службе.

Как следует из данных аналитиков, чаще всего на госслужбу хотят перейти менеджеры по логистике (55%), PR-специалисты (51%) и кладовщики (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%). Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34% соответственно, говорится в исследовании.

Опрос проводился 2 – 17 февраля среди жителей 780 населенных пунктов из всех федеральных округов. Всего в исследовании приняли участие 5 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее аналитики Superjob выяснили, что Краснодар занимает восьмое место среди городов-миллионников с самыми вежливыми водителями.

Алексей Белянин